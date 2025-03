Haushalt Eimeldingen: Es geht ohne Erhöhungen und Kredite

Außerdem will der Bürgermeister die „Verbundsteinwüste“ rund um die Warteinsel auf dem zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) beseitigen. Für die Umgestaltung dieses Warte- und Aufenthaltsbereiches sollen 20 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden, weitere 20 000 sollen 2026 folgen. Beide Posten nahm der Gemeinderat auch an.

Investitionen in Höhe von knapp 905 000 Euro

Manfred Schamberger beantragte für die 15 000 Euro, die beim Posten „Unterhalt des Feuerwehrgerätehauses“ für die Umstellung auf LED-Beleuchtung vorgesehen sind, einen Sternvermerk. Die Freigabe dieser Mittel, die ihm „etwas hoch“ erschienen, dürfe erst erfolgen, wenn nachgewiesen werde, dass diese Summe innerhalb von zehn Jahren durch sinkenden Stromverbrauch auch tatsächlich eingespart werden können, meinte er. Bei einer Enthaltung durch Friebolin gab das Gremium diesem Antrag statt.

Der Finanzhaushalt sieht Investitionen in Höhe von knapp 905 000 Euro vor. Diesen Ausgaben stehen gut 630 000 Euro an Einnahmen aus Zuschüssen und Grundstückserlösen gegenüber. Das Defizit von 272 640 Euro kann über Rücklagen problemlos ausgeglichen werden. Das meiste Geld, nämlich 300 000 Euro, fließt in den Erwerb und den Ausbau der Flüchtlingsunterkunft „Reblandquartier“. Deren Container waren bislang nur gemietet. Sie sollen nun gekauft und von sieben auf bis zu 14 Doppelzimmer vergrößert werden.