Haushalt in Schönau: Diskussion um Investitionen

Gymnasium soll aufgestockt werden

Die Punkte wurden durchgesprochen, wobei Bürgermeister Schelshorn betonte: „Es geht jetzt erst einmal darum, Geld bereit zu stellen“. Dennoch entwickelten sich um einzelne Punkte Diskussionen, wie zum Beispiel um das Gymnasium. Katharina Hackner (Freie Wähler) hinterfragte die Sinnhaftigkeit der Herrichtung von drei Klassenzimmern für 20 000 Euro. Schelshorn erläuterte, dass alleine durch die Umstellung von G8 auf G9 diese drei Klassenzimmer fehlen und er in den kommenden Jahren nicht mit sinkenden Schülerzahlen rechne. Daher seien in den Investitionshaushalt Planungskosten für eine Erweiterung/Aufstockung des Gymnasiums in Höhe von 50 000 Euro eingestellt. Marika Prekur (Freie Wähler) bat darum, das Thema Gymnasium in künftigen Klausurtagungen intensiv zu besprechen.