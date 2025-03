Haushalt in Steinen: Die Sanierung der Skateranlage verschoben – der Polizeiposten soll bleiben

Abwasser und Wasser

Morgenthaler wies darauf hin, dass in der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses (FVA) Maßnahmen für „Abwasserentsorgung und Wasserversorgung“ im Haushaltsentwurf 2025 auf die Folgejahre verschoben worden sind. Für diesen Bereich darf die Gemeinde Darlehen aufnehmen. Durch die Streichungen sinkt aber der Betrag, den die Gemeinde als Darlehen aufnehmen darf. Morgenthaler: „Das bedeutet, dass wir weniger Zinsen und Tilgung bezahlen müssen.“

Kürzung von 380 000 Euro

Der FVA hat in seiner Sitzung Mitte Februar auch zirka eine Million an Investitionen in die Folgejahre verschoben. „Der Effekt auf unsere Liquidität ist allerdings nicht so hoch“, so Morgenthaler, „da die Zuschüsse auch gekürzt wurden und der Darlehensbetrag sinkt. Effektiv macht die Kürzung aktuell nur zirka 380 000 Euro aus. Nach der aktuellen Planung haben wir einen Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 4,12 Millionen Euro.“

Neue Trinkwasserleitung

Zu den Maßnahmen, die im Haushalt 2025 bleiben, gehören der Neubau der Trinkwasserleitung im Gebiet Mühlematten. Die Schäden an der dortigen Wasserleitung müssen behoben werden. Die im Haushalt eingestellten 30 000 Euro sind Planungs- und Honorarkosten. Es sei sinnvoll, dass in dem Gebiet dann gleichzeitig die Regenwasserkanalisation gemacht wird. Die Planungs- und Honorarkosten betragen hier 50 000 Euro.