Haushalt Steinen: Ein Defizit von gut drei Millionen Euro

Braun kritisierte, dass „die massiven Lohnerhöhungen, die allgemeine Teuerungsrate und die massive Erhöhung der Kreisumlage jegliche Bemühung, wieder freie Mittel in Steinen zur Verfügung zu haben, im Ansatz zunichte gemacht haben“. Der Bürgermeister versicherte, dass die Verwaltung unvermindert an den Planungen zur Zusammenlegung der Rathäuser an nur einem Ort festhalten wolle. Und er kündigte an, die Digitalisierung, die Sanierung der Halle Weitenau, des Freibads und der Wiesentalhalle vorantreiben zu wollen und weitere Bauflächen zu entwickeln. Braun: „Hier sind wir an der Projektierung der Baugebiete Steinen-Ost, Hutmatt und des Gewerbegebiets Bäumlematt. Ferner werden wir den Neubau des Kindergartens in Hägelberg sowie den Bau und die Sanierung weiterer Gebäude für Infrastruktur und Wohnen in Angriff nehmen.“ Er versprach, dass der Haushaltsplan für 2026 im Oktober dieses Jahres vorliegen werde.

Gewerbesteuer stagniert

CDU-Fraktionsvorsitzender Stefan Glaser beschrieb die Lage der deutschen Kommunen. „Die Bürokratie, die den Rathäusern auferlegt wird, ist viel zu groß geworden, sie sorgt für immer mehr Personal und damit Personalkosten.“ Sie hätten zu viele Aufgaben (Schulen, Kitas, Flüchtlingsaufnahme. Katastrophenschutz, Feuerwehr). Hinzu kämen steigende Gehälter, höhere Kosten für Energie- und Gebäudeunterhalt, eine höhere Kreisumlage und stagnierende Gewerbesteuereinnahmen. Er schlug vor, die Einnahmen durch die Schaffung von neuen Gewerbegebieten zu erhöhen und die Pflichtaufgaben des Landes und Bundes so lange aufzuschieben, bis der Gemeinde die finanziellen Mittel gewährt werden. Glaser schlug vor, diese Mittel einzuklagen. Die Gemeinde müsse sich zudem fragen, was sie sich noch leisten könne. Glaser: „Können wir uns noch ein Schwimmbad leisten, eine Mehrzweckhalle in jedem Teilort, eine Feuerwehr in jedem Ortsteil oder die fünf Ortsverwaltungen, die auch jedes Jahr mit 300 000 Euro zu Buche schlagen?“