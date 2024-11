Der Ortschaftsrat Ötlingen hat den Haushaltsentwurf 2025 der Stadt Weil am Rhein einstimmig gut geheißen. Er soll in der Gemeinderatssitzung am 17. Dezember im Gemeinderat verabschiedet werden. Insgesamt fließen in den Ortsteil 2 085 357 Euro, dem gegenüber stehen ordentliche Erträge in Höhe von rund 690 166 Euro.