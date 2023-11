Haushaltsplan für Schopfheim: Rote Zahlen und ein Funken Hoffnung

Immerhin: 2024 kann die Stadt mit einem satten Plus beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen rechnen – 1,7 Millionen Euro mehr fließen in die Kassen. Das hat die Markgrafenstadt zum einen ihrem Wachstum zu verdanken (20 322 Menschen leben in Schopfheim, 157 mehr als Anfang 2023) und zum anderen dem Bund, der die Kopfpauschale auf einen Schlag um 119 Euro pro Einwohner aufstockte.

Umlage und Investitionen

Auf der Ausgabenseite klettert allerdings auch die Kreisumlage um fast 2,2 Millionen Euro, die Personalkosten steigen ebenfalls um 1,3 Millionen Euro.

Und satte sieben Millionen Euro schlagen im Finanzhaushalt für die geplanten Investitionen zu Buche.

Dazu zählen die Sanierung des ehemaligen Bezirksamts (Außenfassade) sowie der Max-Metzger-Schule (Altbau), die Erweiterung der Naturkita im Bremt, der Hochwasserschutz in Enkenstein und Langenau (Planungsgrate) sowie Straßenbaumaßnahmen (Adolf-Müller-Straße) und Beschaffungen für die Feuerwehr. Zur Finanzierung dieser Investitionen dienen neben Zuschüssen auch Grundstücksverkäufe für knapp eine Million Euro.

Ein Millionen-Defizit

Trotz alledem klaffte am Ende ein Millionen-Defizit. Um dieses auszugleichen, muss die Stadt zum Glück jedoch keine Kredite aufnehmen. Vielmehr reichen die Rücklagen aus den Jahren 2021 und 2022 dafür aus. Spätestens für die Jahre nach 2025 wird an Krediten allerdings kein Weg mehr vorbeiführen.

Übrigens: 20 Millionen hatte die Stadt entgegen anderslautender Behauptung, die im Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid zur Hebelschule die Runde machten, noch nie auf der hohen Kante. Es handelte sich vielmehr lediglich um liquide Eigenmittel, von denen der überwiegende Teil (15,4 Millionen Euro) bereits durch beschlossene Maßnahmen aus den Vorjahren fest gebunden war. Ende 2024 bleiben von der hohen Ausgangssumme wahrscheinlich nur noch 1,8 Millionen Euro übrig.

„Wir haben unsere Kernprobleme immer noch nicht gelöst“, räumte Bürgermeister Dirk Harscher ein. Die Finanzkraft sei einfach nicht ausreichend, das Abspecken mit „kleinen Beträgen“ im Rahmen der Haushaltskonsolidierung reiche bei Weitem nicht aus, um sie zu verbessern.

„Große Themen“ anpacken

Eigentlich, so das Stadtoberhaupt, müsste man die „großen Themen“ anpacken – Streichungen bei den so genannten „Freiwilligkeitsleistungen“ wie Schwimmbäder, VHS oder Stadtbibliothek. Allerdings seien dies Einrichtungen, die das Leben in einer Stadt halt auch schöner machen. „Konsolidierung ist schwierig“, bestätigt auch Thomas Spohn. Im Grund gehe es nicht mehr um „Reduzieren“, sondern um „Eliminieren“.

Wie notwendig das ist, zeigt ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung. Laut dieser türmen sich bis Ende 2027 die Fehlbeträge im Ergebnishaushaushalt auf insgesamt mehr als 14 Millionen Euro – das entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 643 Euro.