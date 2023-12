Haustiere: England: Verbot von XL Bullys - vielen Hunden droht der Tod

14. September: Zwei Hunde springen in der Stadt Stoke aus einem Fenster in den Nachbargarten, greifen einen Mann an - er stirbt. 4. Oktober: Ein Hund fällt einen Mann nahe dem nordostenglischen Sunderland an - der 54-Jährige stirbt an seinen schweren Verletzungen. Besonders in Erinnerung ist vielen der Tod des zehnjährigen Jack in Wales. Er war zu Besuch bei einem Schulfreund, als ihn ein großer Hund namens "Beast" angriff. Der Junge starb.

Beteiligt sind oft sogenannte XL Bullys, ein Mischling, der auf eine Pitbull-Terrier-Art zurückgeht. Die öffentliche Empörung war so groß, dass die britische Regierung die bisher nicht klassifizierten Hunde als eigene Rasse anerkannte - um sie umgehend zu verbieten. Vom 31. Dezember an dürfen die Tiere nicht mehr verkauft werden, vom 1. Februar 2024 an ist dann auch ihr Besitz strafbar. Es sei denn, die Eigentümer können nachweisen, dass ihr Hund ungefährlich ist und eine Ausnahmegenehmigung vorlegen. Die Tiere müssen dann Maulkorb tragen, an der Leine geführt werden und kastriert sein.