Havarie Nach Stromausfall - Helgolandfähre treibt auf Nordsee

See ist ruhig - keine Verletzten

Verletzte habe es nicht gegeben, die See sei ruhig und es seien auch keine anderen Schiffe oder Ähnliches an der Havarie beteiligt, sagte der WSA-Sprecher. Die Passagiere werden demnach aber erst mit reichlich Verspätung an Land gehen können.

EIn Mitarbeiter der Funke-Medien-Gruppe, der an Bord ist, sagte dem "Hamburger Abendblatt", am früheren Abend, da die See ruhig sei und die Strömung die "Funny Girl" ganz leicht in Richtung Helgoland zurücktreibe, sei die Stimmung an Bord entspannt. Der norddeutsche Humor der Besatzung hätten ihren Teil dazu beigetragen. "Die haben gleich zu Beginn durchgesagt, die gute Nachricht sei, dass wir genug Bier an Bord hätten", sagte der Reporter dem "Hamburger Abendblatt".

Doch mit einsetzender Dunkelheit und Stunden auf der dunklen Nordsee dürfte die Stimmung nicht mehr bei allen gut sein. Zumal sich die Ankunft in Büsum um viele Stunden verzögert. Nach Angaben des "Hamburger Abendblatts" vom späten Abend wird mit der Ankunft der "Funny Girl" in Büsum mittlerweile um 3.00 Uhr am Montagmorgen gerechnet.