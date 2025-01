Hebel-Preisträger Albert Schweitzer: Hilfe für Künstler und Geflüchtete

Den Hebelpreis und den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielt der Arzt, Theologe und Organist Albert Schweitzer im Jahr 1951. Doch das Preisgeld wollte er nicht annehmen. In einem Brief vom 11. Juni 1951 an den damaligen badischen Staatspräsidenten Leo Wohleb schrieb er: „ Den Preis nehme ich mit großer Freude an. Aber die Geldsumme, die damit verbunden ist, kann ich nicht annehmen, da ich mir nicht erlaube, etwas aus Deutschland für mein Lambarene-Werk zu empfangen, solange so viel Not und so viel Flüchtlinge in Deutschland sind.“