Hebel-Schule Schopfheim: Büros statt Schule

Vorübergehend wird die Fachgruppe Ordnung und Verkehrswesen ins frühere Gebäude der Johann-Peter-Hebelschule in der Altstadt einziehen, teilt die Stadt mit. Hintergrund ist die dieser Tage beginnende Sanierung des ehemaligen Bezirksamts, die vom Gemeinderat nach einigem Hin und Her gebilligt wurde. Ein wichtiger Teil der Bauarbeiten (unter anderem energetische Sanierung, Ausbau ungenutzter Räume) betrifft das Dachgeschoss; dessen Nutzer werden daher während der Bauphase ab dem 30. September temporär in das ehemalige Schulgebäude in der Torstraße Torstraße 4 verlegt, so die Stadt. Dies betrifft insbesondere die Fachgruppe Ordnung und Verkehrswesen, den Pflegestützpunkt und die mobile Obdachenlosenhilfe. Dominik Baiker, Leiter des städtischen Museums, wird während der Bauphase in die Zweigstelle des Museums in den städtischen Bauhof umziehen.