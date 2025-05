Hebelabend Hausen: „Knaschtbrüeder“ freuen sich über Hebelpreis

Der Journalist Heinz Siebold, ein Weggefährte von Jeannot Weißenberger, hielt die Laudatio auf die beiden Musiker. Siebold hat mit seinem Freund Jeannot in seiner Jugend die moderne Beatmusik gehört. Gemeinsam traten sie auch in der Halle in Wieslet auf und sangen Lieder von den „Rolling Stones“. Siebold bezeichnete die beiden Preisträger, Jeannot und Christian Weißenberger, in seiner Laudatio als „Volksliedermacher im beschte Sinn“. „Sie mache mit Wortwitz un gschliffene Vers, einem große Publikum Freud mit Melodie un Sprooch. Sie zeige in hebelianischer Tradition, dass d’Muettersprooch nit nur Umgangssprooch isch, sondern e dichterisches, e poetisches Niveau het.“ Siebold blickte auf die musikalische Karriere von Jeannot Weißenberger zurück. Dieser war 17 Jahre Frontmann bei „The Harlekins“, später spielte er bei den „Alligators“. Bühnenerfahrung sammelte er auch als Büttenredner und Zunftmeister in Schopfheim.