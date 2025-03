Hebelbund Lörrach: Hebels Werk soll lebendig bleiben

In seiner Begrüßung sprach Präsident Volker Habermaier von einer wieder eingekehrten Normalität nach den Pandemie-Jahren mit gut besuchten Veranstaltungen. Den Anfang machte im vergangenen April das „Schatzkästlein“ mit dem Gastredner Traugott Schächtele. Der Theologe referierte zum Thema: „(M)ein Leben mit Hebel. Was wir bis heute an ihm haben. Sieben Begegnungen.“

Rückblick

Der Dichterdank wurde vergangenes Jahr feierlich an die Mundartautorin Christa Heumann-Buß verliehen. Hinzu kamen im Jahresverlauf drei „Literarische Begegnungen“ sowie eine Matinée mit Thomas Weiß, bei der die Frauen um Hebel im Mittelpunkt standen. Die Veranstaltung „Mit Hebel unterwegs …“ führte diesmal nach Alt-Weil, wo es unter anderem um die Beziehung des Dichters zu Gustave Fecht ging.