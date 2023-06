Hebelschul-Verkauf Bürger sollen entscheiden

Zulässigkeit und Kosten

Zunächst freilich muss der Gemeinderat die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens feststellen. Da die Voraussetzungen laut Rathaus erfüllt sind, ist dies voraussichtlich reine Formsache.

Kosten

Die Kosten eines Bürgerentscheids werden auf 30 000 bis 35 000 Euro veranschlagt.

Information der Bürger

Sollte der Gemeinderat beschließen, den Weg in Richtung Bürgerbegehren einzuschlagen, geht es an die Bürgerinformation. Der Informationspflicht folgend, muss in einer schriftlichen Info die „innerhalb der Gemeindeorgane vertretene Auffassung dargelegt werden“. Im selben Umfang darf die BI ihre Sicht der Dinge darlegen. Zusammengefasst werden soll das Ganze in einer Broschüre, die an die Schopfheimer Haushalte verteilt wird.

Termin

Der Bürgerentscheid muss innerhalb von vier Monaten nach der Entscheidung an einem Sonntag über die Zulässigkeit über die Bühne gehen. Spätmöglichster Termin wäre also der 5. November – eigentlich. Sofern sich die Akteure einig sind, kann der Termin nämlich auch verschoben werden – eine Option, die in Schopfheim gezogen wurde: Damit die Abstimmung nicht in die – bis zum 5. November dauernden – Herbstferien fällt, wird der 12. November vorgeschlagen. Ein früherer Termin scheide angesichts der nötigen Vorbereitungen und der Sommerferien gleich ganz aus, so die Überlegung.

Gemeinderatsitzung am Montag, 10. Juli, 19 Uhr, im Ratssaal