Hebelschule Schliengen: Schulsozialarbeit: Stark gestiegenen Bedarf berücksichtigen

Eine Schulsozialarbeit gibt es im Sekundarbereich der Hebelschule seit Herbst 2008. Das Fachpersonal wurde von der Gemeinde angestellt. Allerdings ist die Stelle nach dem Weggang der Sozialarbeiterin seit Anfang Juni vakant: Bei der Neubesetzung soll der stark gestiegene Bedarf berücksichtigt werden, die Schulleitung erachte ein Aufstocken auf eine volle Stelle als dringend notwendig, betonte Bürgermeister Christian Renkert im Gemeinderat.

Schülerzahl im Bereichhat sich fast verdreifacht

Denn im Sekundarbereich haben sich die Schülerzahlen seit der Einführung der Schulsozialarbeit von 140 auf 375 für das Schuljahr 2025/26 fast verdreifacht. Entsprechend ist auch das Lehrerkollegium in diesem Zeitraum um fast 100 Prozent gewachsen. Hinzu komme, dass Schüler mehr Zuwendung und Hilfestellung in Fragen der Lebensführung benötigen. Und schließlich mache sich eine seit Corona steigende Schulangst in Form von Schulschwänzern auch an der Hebelschule bemerkbar.