Hebelschule Schopfheim BI setzt auf Einlenken des Gemeinderats

Börse in Frankfurt Dax nahe am Rekordhoch - Pause bei Zinserhöhung in USA erwartet

Ein deutlicher Rückgang der Inflation in den USA hat am Dienstag auch dem deutschen Aktienmarkt spürbar positive Impulse gegeben. Für Auftrieb sorgte die gestiegene Zuversicht, dass die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch zumindest eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegt.