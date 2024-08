Heftige Regenfälle Unwetter über Deutschland - Eurocity kollidiert mit Baum

Etwa 25 Bewohner müssen Pflegeheim verlassen

Auch in Ostfriesland führten heftige Regenfälle zu Hunderten Feuerwehreinsätzen. Betroffen gewesen sei vor allem die Stadt Aurich, sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale in Wittmund. Aus einem Pflegeheim mussten rund 25 Bewohnerinnen und Bewohner abends in eine Sporthalle gebracht werden. In dem Heim hatten sich Deckenplatten gelöst. Wie lange die Menschen in der Sporthalle verbringen mussten, ist bislang offen. Das Deutsche Rote Kreuz versorge die Bewohner, hieß es. In einem Auricher Krankenhaus arbeiteten Kräfte mehrerer Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks daran, eine Evakuierung zu verhindern.

Überflutete Keller auch in Duisburg

In Nordrhein-Westfalen sagte ein Sprecher der Duisburger Feuerwehr am Abend: "Alle verfügbaren Einsatzkräfte sind im Einsatz." Fast das ganze Stadtgebiet sei betroffen. Ganz klarer Schwerpunkt der Einsätze seien Probleme mit Wasser - Überflutungen in Kellern und Unterführungen. Die Polizei berichtete zudem von mehreren überfluteten Stellen auf der Autobahn 59 und Autobahn 42 in der Nähe von Duisburg. Man warne vor Aquaplaning.