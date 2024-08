Heftige Regenfälle Volle Keller, überflutete Straßen: Unwetter über Deutschland

Wassermassen spülen Autos weg

In Karlsruhe und Umgebung (Baden-Württemberg) wurden ebenfalls Straßen überflutet - Keller liefen voll. Mancherorts stehe das Wasser einen halben Meter hoch auf der Straße oder in Unterführungen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte gebe es nicht. In der Integrierten Leitstelle hieß es: "Wir haben hier Tausend Einsätze." Insbesondere im Bereich Bruchsal/Bretten seien viele Keller vollgelaufen und Straßen überflutet. Auch nach ersten Informationen des Lagezentrums im baden-württembergischen Innenministerium lag in der Region Karlsruhe ein Schwerpunkt der abendlichen Unwetter-Einsätze im Südwesten.

In Gondelsheim, etwa 15 Kilometer westlich von Karlsruhe, würden Autos von Wassermassen weggespült, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es herrsche "absolutes Chaos". Menschen, die in Fahrzeugen vom Wasser umgeben waren, hätten sich gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Weiter erklärte er, nach erster Einschätzung der Feuerwehr seien zunächst aber keine Evakuierungsmaßnahmen nötig. Die Saalbach sei an einigen Stellen über die Ufer gelaufen.

In Linkenheim-Hochstetten schlug ein Blitz in das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ein, das daraufhin in Brand geriet, wie der Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Bewohner kommen zwischenzeitlich zum Teil in einer Kirche unter, da das Haus ohne Gas und Strom ist.