Den Prognosen zufolge wird "Krathon", der auf den Philippinen "Julian" genannt wird, am Mittwoch an der Südwestküste Taiwans auf Land treffen. In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere massive Stürme in Teilen Asiens Todesopfer gefordert und schwere Verwüstungen angerichtet, darunter vor allem "Gaemi" im Juli und "Yagi" im September.