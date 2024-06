Heftiges Unwetter und Gewitter: Schlamm und Wasser fluten Degerfelden

Danach war in Degerfelden Großreinemachen angesagt. Foto: Heinz Vollmar

Im Kreuzungsbereich Lörracher/Grenzacher Straße, wo auch der Hagenbach und der Waidbach aus Richtung Eichsel zusammenfließen, stürzten die Wassermassen dann in den Dorfbach und auf die danebenliegenden Straßen und Wege. Das sorgte für große Verunreinigungen. „Im Bereich unsere Gasthauses Engel stand das Wasser bis zur Eingangstür“, sagt Gastwirtin Erna Lötterle. In einigen Häusern seien auch Keller überflutet worden, wie Anwohner und Feuerwehrleute gleichermaßen berichteten. Einige Anwohner am Ortsausgang in Richtung Lörrach griffen zur Selbsthilfe und entfernten Gullydeckel, damit das Wasser besser abfließen könnte. Dabei wurde beklagt, dass die Gullys nicht regelmäßig gereinigt würden. Birlin zufolge war noch in der Nacht eine Spezialfirma mit dem Spülen der Leitungen und Kanäle befasst.