Heim-Europameisterschaft: Abwehr als Trumpf: Handballer hoffen auf EM-Flow

Beim Kartenspielen, Tischfußball, an der Darts-Scheibe oder bei einer Tasse Kaffee stimmten sich die deutschen Spieler auf die Partie ein. Mit einem ähnlich mitreißenden Auftritt wie in Düsseldorf soll die Handball-Begeisterung in Deutschland weiter gesteigert werden. "Wir freuen uns auf einen Hexenkessel in Berlin, der hoffentlich zum Brennen kommt. Es liegt an uns, das Spiel erfolgreich zu bestreiten", sagte Kastening.