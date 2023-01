Heim-Weltcup Verletzter Friedrich siegt im Viererbob in Winterberg

Der zweimalige Doppel-Olympiasieger, der am Start nach nur drei Schritten ins Gefährt sprang, siegte am Sonntag mit 0,18 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Brad Hall. Dritter wurde Johannes Lochner, der am Samstag die Konkurrenz im Zweierbob gewonnen hatte.

"Das schafft man nur mit einem Superteam, das einem in solch einer Situation immer den Rücken frei hält", sagte Friedrich. Dennoch läuft bei ihm drei Wochen vor der WM in St. Moritz nicht alles rund. Nach den Trainingsstürzen zuletzt in Lake Placid habe er "wohl einige Blockaden und kleine Verletzungen im Rücken", sagte der 32-Jährige und setzte in Winterberg "auf Schadensbegrenzung".