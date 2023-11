Heimatgeschichte von Schopfheim: Wiederentdeckung des Reformators Johannes Nysaeus

Als 19-jähriger Studiosus wechselte er 1546 nach Basel, begegnete dort Größen der Geisteswissenschaft und Theologie wie Bonifacius Amerbach und dem Theologieprofessor Simon Sulzer, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Nach einem Wechsel an die Universität Tübingen kehrte Nysaeus nach Basel zurück, wo er Jungprofessor für Rhetorik am Pädagogium wurde. „Hat zu Wittenberg studiret, ist zu Basel ordiniret“, heißt es in einem Visitationsprotokoll von seiner späteren Zeit in Schopfheim (1558).

Mehr als 20 Pfarreien

Dort hatte er von 1556 bis 1560 seine erste Pfarrstelle an der Kirche St. Michael und hatte ein großes Gebiet mit mehr als 20 Pfarreien zwischen Gersbach und Auggen zu verwalten. Er leistete Pfarrerdienst vor Ort, hielt Gottesdienste ab und machte Krankenbesuche. Vor allem oblag es ihm, die jungen Pfarrer zu qualifizieren und weiterzubilden.

Fromm und hochengagiert

Als wertvolle Quellen liefern die erhaltenen Visitationsprotokolle „vorzügliche Einblicke in das damalige Gemeindeleben“ und geben Auskunft darüber, wie der als fromm, gelehrt und hochengagiert beschriebene Nysaeus angekommen ist: „Ist in der Ler und Leben gar vortrefflich“, „hällt das Nachtmal offt“, „ist gelert“, „versicht sein Ampt wol“, „besucht die Krangken allenthalben“, ist aus den Protokollnotizen zu erfahren.

Geheiratet hat er 1557 in Basel, der erste Sohn Emmanuel kam 1558 in Schopfheim zur Welt und wurde in St. Michael getauft. Von Nysaeus ist zwar in Schopfheim nichts erhalten, aber sein Tafelwerk „Tabulae“ , das in der Basler Universitätsbibliothek aufbewahrt wird, ist das nachweislich älteste in Schopfheim verfasste und in Basel gedruckte Lehrbuch.

Philipp Melanchthon persönlich schrieb zu diesen „Tabulae“ ein Vorwort. Johannes Nysaeus, der Schopfheim Richtung Emmendingen verließ, wo sich auch sein Epitaph befindet, hat also die Reformationsidee direkt von Wittenberg ins Badische getragen.

