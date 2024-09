Bei Gartenarbeiten Heitersheim in der Straße „Zur alten Schmiede“ ist am Samstag gegen 10.40 Uhr, die Gasleitung zu einem Haus beschädigt worden. In der gesamten Straße war Gasgeruch wahrnehmbar und in der Nähe des Lecks ein lautes Zischen zu hören, heißt es in der Pressemeldung der Polizei. Nach Rücksprache mit der Freiwilligen Feuerwehr Heitersheim wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei Müllheim die gesamte Straße evakuiert und sämtliche Zugänge abgesperrt. Zu Verletzungen oder medizinischen Behandlungen kam es nicht. Durch den hinzugerufenen Energieversorger wurde die Gasleitung wiederinstandgesetzt.