Heizen im Waieland Gute Karten für Nahwärme

So stehen zahlreiche geeignete Freiflächen zur Errichtung von Fotovoltaikanlagen zur Verfügung. Ebenfalls gibt es eine Vielzahl von Dächern, die gute Voraussetzungen bieten. Für Energie aus Wasser und Wind sind die Bedingungen schlecht. Als eine bisher unzureichend ausgebaute Energiequelle bezeichnete Nietz die Tiefengeothermie, auch wenn dafür noch weitere Erprobungen erforderlich seien. Bürgermeister Marco Muchenberger verwies auf die guten Erfolge der Nachbargemeinde Riehen mit der Tiefengeothermie. Nietz zeigte auch, in welchen Ortsteilen der Ausbau eines Nahwärmenetzes rentabel wäre und in welchen nicht. Als günstig dafür erwies sich der dicht besiedelte Ortskern.