Beruflicher Werdegang

Hanke, die unter anderem im Personalrat der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für den Kreis Lörrach aktiv ist, wurde in Karlsruhe geboren und ist nach dem beruflichen Anfang in Rottweil im Jahr 1997 nach Lörrach gekommen. 26 Jahre lang unterrichtete sie an der Albert-Schweitzer-Schule – also zu einer Zeit, als die heutige Gemeinschaftsschule noch ein anderes Schulprofil hatte. „Sie galt damals bereits als Brennpunktschule“, erinnerte sich Hanke. Nach einem einjährigen „Intermezzo“, wie Oberbürgermeister Jörg Lutz es in seiner Grußrede nannte, tritt sie nun die Nachfolge von Petra Sauer an. Dieser wand Hanke in ihrer Antrittsrede ein Kränzlein: „Du hast mich hervorragend angelernt und mir einen gut bestellten Garten hinterlassen.“ Sauer war im Sommer nach 21 Jahren an der Hellbergschule als Rektorin verabschiedet worden.

Unsere Empfehlung für Sie Lörracher Hellbergschule Die Schulleiterin Petra Sauer geht von Bord Die Schulleiterin geht von Bord Petra Sauer blickt bei ihrer Verabschiedung als Rektorin der Brombacher Hellbergschule positiv zurück, sorgt sich aber über den Sanierungsstau bei den Gebäuden und die ungewisse Zukunft der Werkrealschule.

Hanke selbst war wiederum von zahlreichen Festrednern, unter ihnen auch vier Schüler aus den Klassenstufen fünf, sechs, sieben und zehn, gewürdigt und an der Hellbergschule willkommen geheißen worden.