Drei Guggenmusiken sind dabei

Drei Guggenmusiken begleiteten den Hemdglunki-Umzug. Vorne weg marschierte der Spielmannszug. Viele Eltern mit ihren Kindern nahmen teil. Vor allem für die Kleinen war der Hemdglunki-Umzug mit seinen brennenden Fackeln ein riesen Spektakel.

In der Leopoldhalle gab es dann für die Feierwilligen am traditionellen Ball der Mooswaldsiechä Gelegenheit, zünftig im Nachthemd abzutanzen. Aber auch in verschiedenen Gaststätten, wie beispielsweise im ehemaligen „Hebelhof“, fanden sich Guggenmusiken und Hemdglunkis ein. Es entstand der Eindruck, dass so viele Teilnehmer wie noch nie beim Umzug dabei waren.