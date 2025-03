In weiße Hemden gekleidete große und kleine Hemdglunkis strömten am Donnerstagabend in Haltingen zum Treffpunkt, um am Hemdglunkiumzug teilzunehmen. Von Anfang an dabei und auch dieses Mal wieder zu hören war die Guggemusik Notehobler. Bei der zweiten Guggenmusik, die den Umzug mit schrägen Klängen bis zur Festhalle begleitete, handelte es sich um Gäste aus Eimeldingen: die Rebland Fetzer. Nachdem jeder, der wollte, eine Fackel in die Hand bekommen hatte und diese entzündet worden waren, setzte sich der weiß gewandete Zug langsam in Bewegung. An der Haltinger Festhalle angekommen, erwartete die Teilnehmer des Hemdglunkiumzugs ein Partyzelt, in dem noch lange gefeiert wurde.