Herbstfest in Raitbach: Stimmungshoch bei den Sängern

Der Abend gewährte einen Überblick über drei einheimische Chöre, die mit ihren unterschiedlichen Stimmlagen ein weites Spektrum des Chorgesangs in Südbaden abbilden.

Schwelgerischer Einstieg

Im Mittelpunkt der Gesangsvorträge der Hausherren stand im ersten Teil die Liebe. Die Männer des Raitbacher Gesangvereins sangen „Liebe ist unendlich“, „Die Rose“, das Cole Porter-Lied „True love“, den Popsong „You raise me up“, das dalmatinische Volkslied „Gürtel und Tüchlein“, in dem die Liebe zu einem Mädchen besungen wird, und „Eleni“ des niederländischen Duos „Tol und Tol“, das die Deportation von griechischen Kindern während des griechischen Bürgerkriegs thematisiert. In den Songs wird die Bedeutung des mächtigsten Gefühls der Menschen angepriesen. „Liebe ist wie wildes Wasser, das sich durch Felsen zwängt“, heißt es in „Die Rose“, „Liebe – das sind Rosen, die blüh’n trotz Schnee und Eis“ in „Liebe ist unendlich“.