Im Oktober steht in Lörrach traditionell der Kürbis im Mittelpunkt. Die Stadt Lörrach veranstaltet am Samstag, 12., und Sonntag, 13. Oktober, im Rahmen des Herbstfestes von Pro Lörrach den Kürbismarkt auf dem Alten Marktplatz. „Regionale Marktbeschickende bieten alles, was Kürbis zu bieten hat – Herzhaftes, Süßes oder Dekoratives für die Herbstzeit“, so eine Mitteilung. Seit 2003 wird der Kürbismarkt auf dem Alten Marktplatz in Anlehnung an das Erntedankfest von der Stadt veranstaltet. Beim Kürbisschnitzwettbewerb sind Groß und Klein dazu eingeladen, der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Samstag kann von 8 bis 18 Uhr und Sonntag von 13 bis 16 Uhr geschnitzt werden. Kürbisse können selbst mitgebracht oder direkt vor Ort an einem der Marktstände gekauft werden. Die Jury wird am Sonntag um 17 Uhr die Gewinner in vier Alterskategorien (Kinder bis sechs Jahre, Kinder von sieben bis elf Jahre, Jugendliche von zwölf bis 17 Jahre, ab 18 Jahre) prämieren. Preise und Trostpreise werden von Pro Lörrach zur Verfügung gestellt.