Herbstmarkt: Feierlaune in Schopfheims City

Zahlreiche Besucher wird bestimmt der Kunst- und Handwerkermarkt in der Hebelstraße anziehen. Dieser Bereich wird von Fernanda Bockstaller vom Geschäft Art Antik organisiert. Ursula Stockburger und Sigrid Reif werden die gesamte City liebevoll unter anderem mit Vogelscheuchen herbstlich dekorieren.

Musik auf vier Bühnen

Vier mal sorgt Musik für den guten Ton beim Herbstfest: Das Trio Schnappschuss darf auf der Bühne am Marktplatz auftreten. Die Knaschtbrüder Weißenberger spielen an der Kreuzung Feldbergstraße, Son como son stimmt Latinomusik in der Scheffelstraße an und das Radio Freies Wiesental beschallt den Pflughof.

Angebote für Kids

Ebenfalls auf dem Pflughof ist einer von drei Kinderschmink-Ständen zu finden. Kurzfristig wird auch ein großer Acrylwürfel beschafft, den Kinder bunt bemalen dürfen. Zweimal tritt die Move Dancebase mit Vorführungen am Pflughof auf. Ein Kinderkarussell wird im Kreuzungsbereich Haupt-/Hebelstraße aufgebaut. Auf drei Hüpfburgen können sich Kinder austoben. Ein breites Speiseangebot von herzhaft bis süß sorgt dafür, dass niemand beim Herbstmarkt hungern muss. Catherine Stutz weist darauf hin, dass es auch noch einige Infostände gibt „von spirituell bis materiell“.