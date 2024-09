Herbstmarkt Schopfheim: Ein Tag zum Bummeln und Genießen

Leckeres für den Gaumen

In der Hauptstraße bildeten sich lange Schlangen vor den Essensständen: Rotes Curry, Donuts oder – passend zum Herbstanfang – heiße Maroni waren sehr beliebt. Der Unverpackt-Laden bot eine vegetarische Bowl an. Aus den Lautsprechern erklang die Musik des gut gelaunten „Trio Schnappschuss“. An mehreren Standorten in der Stadt gab es an diesem Tag Livemusik zu hören: Die Knaschtbrüeder spielten an der Kreuzung Feldberghalle, Soncomoson stimmte Latinomusik auf der Scheffelstraße an und das Freie Radio Wiesental beschallte den Pflughof.