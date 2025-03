Heringsessen in Schopfheim: Am Ende geht es unentschieden aus

„Wir machen weiter“

In Schopfheim wird es mit Veranstaltungen weitergehen und das nicht nur in der Fasnachtszeit, sondern im ganzen Jahr. Das war die Zusage des Bürgermeisters. Auch ihm liegt die Sicherheit am Herzen. Er kennt den Zusatzaufwand für Verwaltungen und Vereine. Aber: „Wir machen weiter“, so seine Einschätzung für Schopfheim samt seinen Ortsteilen.

Frisch und beherzt, so war der letzte Auftritt des Kinderstatthalters „Jonas vo de Enninger“. Er hatte seinen Spaß, und das strahlte seine Rede auch aus. Bevor sich „Mike us de Bergstrooß“ verabschiedetet überreichte er als Dankeschön an alle Vorstandsmitglieder der Narrenzunft einen Orden. „Keine Sekunde der Kampagne möchte ich vermissen und keine Sekunde habe ich es bereut, in der Fasnacht voraus zu gehen“, bekannte er.