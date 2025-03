Heringsessen in Wyhlen: Saurer Abschluss der Fasnacht

Ihre „Schlachtplatte 2025“ präsentierten hernach die Freibänkler, die mit insgesamt zehn Menüvorschlägen aufwarteten und die ausufernde Bürokratie genauso aufs Narrenkorn nahmen wie den drohenden Lieferstopp von Waffen und Geld der USA an die Ukraine. Trotz aller Geldsorgen übergaben die Freibänkler am Ende ihres Auftritts aber ein Geldgeschenk an Narrenmeister Ralf Gentner, um die Kostenfrage anlässlich des Ausfalls der Hochrheinhalle und der Zeltanmietung etwas erträglicher zu gestalten.