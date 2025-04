Hermann-Daur-Ausstellung: Im Fokus steht, wie’s früher war

Zu der Ausstellung gibt es ein umfassendes Rahmenprogramm. Es startet am Sonntag, 4. Mai, mit einer geführten Wanderung mit dem Schwarzwaldverein auf den Spuren Daurs vom Haltinger „Hirschen“ nach Kandern und gipfelt am 1. Juni in einem „Kleinen Hochzeitsfest“ zu Ehren Hermann Daurs und seiner Ehefrau Gretchen.

Dem ehemaligen Dorfbewohner Hermann Daur ist in Ötlingen eine Ausstellung gewidmet, die am Sonntag mit (von links) Ute Korom, Desirée Thudichum und Claudia Oberle (alle vom Förderverein Dorfstube) und Oberbürgermeisterin Diana Stöcker eröffnet wurde. Foto: Gudrun Gehr

Die Vorsitzende Desirée Thudichum und Kassiererin Ute Korom hatten die Idee entwickelt, anlässlich des 100. Todestages des Künstlers ein überregionales Ausstellungsprogramm zu initiieren und waren damit bei allen Beteiligten auf offene Türen gestoßen. Der 1870 geborene Maler und Grafiker wurde in Stetten bei Lörrach geboren und starb mit 55 Jahren 1925 in seinem langjährigen Wohnsitz in Ötlingen.