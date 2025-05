Hermann-Daur-Jahr: Kleines Hochzeitsfest in der Ötlinger Dorfstube

Hermann und Gretchen haben zwar nicht in Ötlingen, sondern am 1. Juni 1906 in der Heimat Gretchens in Duhnen bei Cuxhaven geheiratet, sind aber bereits am 6. Juni nach Ötlingen umgezogen und in die Wohnung im Kogerschen Anwesen eingezogen.

Daur lernte seine Braut in Norddeutschland kennen

Daur hatte Gretchen während seiner Aufenthalte in der Duhner Künstlerkolonie bereits 1895 kennengelernt und unterhielt eine mehrjährige Fernbeziehung, bevor er seine friesische Braut nach Ötlingen brachte.