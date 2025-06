Hermann Daur: Zum 100. Todestag: Stefan Winterle hat ein Daur-Werk reproduziert

„Portrait vom Ort“

Nahezu zehnmal begab er sich in die Ecke mit den Rebhängen, bis er zufrieden war. Mal stimmte die diesige Sicht nicht, mal war die Natur noch nicht so weit, mal passte die Perspektive nicht. Es war später Vormittag im Frühsommer als der Maler loszog, so Winterles Erkenntnis. Es galt, Daur so nah wie möglich zu kommen, aber auch völlig anders zu sein.

„Neu und Alt sollen korrespondieren.“ Seine Intention war, dass die Jahreszeit wegen des Lichts, das Format und der Aufbau identisch seien. Er nennt sein Werk profan „Porträt vom Ort“. Weil sich jedoch die alte Stelle mit den Daur-Dächern von 1922 nicht finden ließ, zog Winterle mit seiner Replikation linkswärts ins Dorf. Seine eigene Technik schildert er mit Begriffen wie Fotovorlage, Schablonen, Dimension, Winkel, Motiv zerlegen und Farbe.

Benutzt habe er letztlich nur vier Farben, die Illusion seines Bildes suggeriere indes, dass weit mehr Farbtöne drinstecken. Die Vorbereitung für das 60 mal 80 Zentimeter große Kunstwerk habe die meiste Zeit beansprucht. Daur hingegen dürfte einen Großteil der Zeit für die Schicht zwischen Dächern und Himmel benötigt haben.

Landschaft der Auslöser

Nicht nur, dass neben erwähntem Klotzen auch die Vogesen plus Besiedlung, der Rhein und gar Eimeldingen sichtbar sind, diese diffizile Landschaft darzustellen, könnte der Auslöser für das Bild gewesen sein, mutmaßt Winterle. Er selbst kannte es nicht und fand es sehr speziell. Es habe etwas „Unaufgeregtes“, präzisiert er.

Die Versteigerung findet am Sonntag, 27. Juli, in der Dorfstube statt – der Verein wünscht sich viel Publikum, das bei der Auktion fleißig mitbietet.