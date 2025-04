Rund vier Monate später dann der Anruf vom Metzger Josef Steinleitner in Vilshofen an der Donau: In "Herzals" Bauch hat ein Mitarbeiter den Ring gefunden. Die "Passauer Neue Presse" hatte zuerst über den Fall berichtet.

"Einzigartig" und "glücklicher Zufall"

"Ich hab' so was noch nie erlebt. Das ist einzigartig", sagt Steinleitner (59), seit über 40 Jahren im Job und Chef des rund 135 Jahre alten Familienbetriebs. Funktioniert habe das kleine Wunder nur, weil hier nach dem Schlachten noch von Hand gearbeitet werde. Der Mitarbeiter haben den Pansen geleert - der Inhalt sei Dünger - und dabei das golden funkelnde Stück entdeckt.