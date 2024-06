Hertingen Die Straße Im Tal wird unterspült

Die Feuerwehrleute schoben Schlammmengen aus den Straßenbereichen und spülte die Fahrbahnen und so gut es ging Gullys frei. Die Bewohner der betroffenen Häuser schoben Geröll und Schlamm mit Schaufeln, Schneeschaufeln und Besen aus Garagen, Kellern und Einfahrten und wurden dabei von vielen Bürgern, die nicht selbst betroffen waren, unterstützt. Die Bäche im Ort führten kurzzeitig Hochwasser, bei einem Anwohner, dessen Haus nahe am Bach liegt, der von den Siedlerhöfen aus in das Dorf führt, drückte es Wasser in den Keller. Dieser Bürger ärgerte sich, denn er hatte kurz zuvor gegenüber der Gemeinde gemeldet, dass der „Bachlauf dringend mal von Pflanzen gesäubert werden müsste, um einen guten Durchlauf zu ermöglichen“.

Zur Zeit ist der Bauhof vor Ort, um die Straßendecke der Straße „Im Tal“ notdürftig zu flicken. Angefordert wurde zudem ein Spezialfahrzeug zur Kanalreinigung, da die Schlammlawine auch viele Steine mitführte, die nun die Kanalisation verstopfen.