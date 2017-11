Hessen Großfahndung nach tödlichem Überfall und Feuer in Hessen

Nachrichten-Ticker

06:59 Vulkan auf Bali spuckt Asche zwei Kilometer hoch in die Luft

Denpasar - Auf der indonesischen Ferieninsel Bali spuckt der Vulkan Agung inzwischen Asche mehr als zwei Kilometer hoch in die Atmosphäre. Die nationale Katastrophenschutzbehörde berichtete von zahlreichen kleineren Eruptionen. Ob daraus ein heftiger Ausbruch wird, weiß weiterhin niemand. Rund um den mehr als 3000 Meter hohen Berg im Osten der Insel gilt seit Beginn der Woche die höchste Alarmstufe. Trotzdem halten sich immer noch viele Anwohner in der Gegend auf, die eigentlich Sperrzone ist. Der internationale Flughafen der Insel ist gestern wieder geöffnet.

06:57 US-Repräsentantenhaus beschließt Anti-Sexismus-Training

Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat für alle Abgeordneten ein Training zur Vermeidung von sexuellen Übergriffen und Diskriminierung beschlossen. Vom kommenden Jahr an sollen alle 435 Mitglieder des Abgeordnetenhauses sowie deren Mitarbeiter an Anti-Sexismus-Seminaren teilnehmen, entschieden die Abgeordneten in einer Resolution einstimmig. Die Weinstein-Affäre hat inzwischen auch die US-amerikanische Politik erreicht. Unter anderem äußerten Frauen Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den US-Senator Al Franken und den demokratischen Abgeordneten John Coyners.

06:06 Gauland will AfD-Parteichef aus neuen Bundesländern

Berlin - Vor dem AfD-Bundesparteitag am Wochenende in Hannover hat sich Fraktionschef Alexander Gauland gegen die Kandidatur des Berliner Landesvorsitzenden Georg Pazderski für den Bundesvorsitz ausgesprochen. Er würde jemanden aus den neuen Bundesländern bevorzugen, weil die Partei dort besonders stark sei. Das sagte Gauland der Oldenburger "Nordwest-Zeitung". Die Entscheidung liege aber am Ende bei den Delegierten. Pazderski hatte am Dienstag seine Kandidatur für den Posten des Bundessprechers angekündigt.

05:53 Maas ruft SPD zu Gelassenheit auf

Passau - Bundesjustizminister Heiko Maas hat seine Partei zu Gelassenheit beim Ringen um eine Regierungsbildung aufgerufen. In alle Gespräche sollte die Partei mit Offenheit und Optimismus gehen. Sie brauche vor nichts Angst zu haben - weder vor einer neuen großen Koalition noch vor einer Minderheitsregierung oder Neuwahlen, sagte er der "Passauer Neuen Presse". Den Alleingang von Agrarminister Christian Schmidt bei der Glyphosat-Abstimmung in Brüssel nannte Maas "ziemlich dreist". Er rief dazu auf, alles auszuschöpfen, um die Anwendung von Glyphosat in Deutschland zu verhindern.

04:54 De Maizière besucht Terrorabwehrzentrum

Berlin - Der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière besucht heute das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum in Berlin. De Maizière will dort mit den Spitzen der Sicherheitsbehörden des Bundes sprechen sowie mit dem Generalbundesanwalt und der Leiterin der obersten Migrationsbehörde BAMF. Der Ressortchef will sich über die aktuelle Sicherheitslage und die Zusammenarbeit im Terrorabwehrzentrum informieren. Das Abwehrzentrum war 2004 eingerichtet worden - als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA.