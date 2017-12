Hessen Schäfer-Gümbel: Für mögliche GroKo Vertrauen nötig

Nachrichten-Ticker

05:55 Wohnungseinbrüche: Mehrheit keine Hoffnung in höhere Strafe

Wiesbaden - Das Strafmaß für Einbrecher ist dieses Jahr in Deutschland verschärft worden, aber aus Sicht von fast zwei Dritteln der Erwachsenen dürfte das eher fruchtlos sein. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten rund 60 Prozent der Teilnehmer, dass die höhere Strafe "wahrscheinlich nicht" oder "bestimmt nicht" helfe, die Zahl der Wohnungseinbrüche zu verringern. Beim Einbruch in eine Privatwohnung gilt seit dem Sommer eine Mindeststrafe von einem Jahr Haft statt sechs Monaten.

05:53 Schäfer-Gümbel: Für mögliche GroKo Vertrauen nötig

Wiesbaden - Eine mögliche Neuauflage der großen Koalition im Bund wird nach Einschätzung von SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel auch davon abhängen, ob wieder Vertrauen aufgebaut werden kann. Die Union sei am Ende des Bündnisses in der zurückliegenden Legislaturperiode vertragsbrüchig geworden, sagte der hessische SPD-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. Als Beispiele nannte er das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit oder die Entscheidung über den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat. Die Sondierungen für ein mögliches Bündnis zwischen Union und SPD beginnen am 7. Januar.

04:45 Dutertes Sohn nach Drogen-Vorwürfen zurückgetreten

Manila (dpa) – Nach Vorwürfen des Drogenschmuggels ist der älteste Sohn des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte von seinem Amt als Vize-Bürgermeister von Davao zurückgetreten. Paolo Duterte begründete seine Entscheidung mit "unglücklichen Ereignissen" in seinem Privatleben sowie mit "Rufschädigung" durch den Vorwurf des Drogenschmuggels. Der Präsidentensohn musste sich im September im Senat wegen angeblicher Begünstigung von Drogenschmuggel verantworten. Präsident Duterte ist ein Verfechter eines harten Kurses gegen Drogenhändler.

04:41 BA-Chef: Geduldete Flüchtlinge fürs Arbeitsleben fit machen

Nürnberg - Geduldete Flüchtlinge sollten nach Vorstellungen des Vorstandschefs der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, die Chance erhalten, sich besser auf das Arbeitsleben vorzubereiten. Dazu gehöre vor allem, dass alle Geduldeten ebenso wie anerkannte Flüchtlinge an Integrations- und berufsbezogenen Sprachkursen teilnehmen könnten, sagte Scheele der dpa. Dafür spreche auch die gute Lage am Arbeitsmarkt. Inzwischen wachse wieder der Bedarf an Kräften für einfachere Arbeiten.

03:55 61-Jährige Bewohnerin stirbt bei Brand in Pflegeheim

Mühlhausen - Bei einem Brand in einem Pflegeheim ist eine 61-Jährige Bewohnerin im Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen ums Leben gekommen. Das Feuer war gestern im Zimmer der Frau ausgebrochen. Eine Evakuierung des Pflegeheims sei nicht notwendig gewesen, hieß es. Die Brandursache ist noch unklar.