Hessen Welcher Begriff wird "Wort des Jahres 2017"?

Nachrichten-Ticker

03:55 EU-Sicherheitskommissar: Initiative zur Terrorabwehr

Brüssel - Der britische EU-Sicherheitskommissar Julian King hat eine neue Initiative zur Terrorabwehr angekündigt. Die Datenbanken der Sicherheitsbehörden in der Europäischen Union sollten besser vernetzt werden, sagte King den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es müsse sichergestellt sein, dass Grenzschützer, Polizisten und Visa-Beamte der Mitgliedstaaten alle verfügbaren Informationen über möglicherweise gefährliche Personen bekämen. Die Pläne sollen demnach in der kommenden Woche vorgestellt werden.

03:42 Welcher Begriff wird "Wort des Jahres 2017"?

Wiesbaden - Die Gesellschaft für deutsche Sprache verkündet heute in Wiesbaden das "Wort des Jahres". Es geht dabei um einen Begriff, der nach Ansicht der Experten die öffentliche Diskussion in den vergangenen zwölf Monaten am meisten geprägt hat. In diesem Jahr dürften unter anderem die Begriffe "Jamaika" und "Ehe für alle" zu den Kandidaten zählen. 2016 war der Begriff "postfaktisch" ausgewählt worden, im Jahr zuvor "Flüchtlinge".

03:20 Bericht: Mehr Flüchtlinge mit gefälschten Pässen aus Griechenland

Berlin - In Griechenland festsitzende Flüchtlinge versuchen nach einem Zeitungsbericht zunehmend, per Flugzeug mit gefälschten Pässen in andere EU-Staaten zu gelangen. Die Zahl der aufgedeckten Fälle sei von 429 im ersten Quartal 2017 auf 729 im zweiten Quartal gestiegen – also um 70 Prozent, so die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf einen gemeinsamen Bericht der EU-Polizeibehörde Europol und des EU-Grenzschutzamts Frontex. Bevorzugte Ziele der Flüchtlinge seien Deutschland, die Schweiz, Italien, Holland und Belgien.

03:17 Hamas ruft für heute zum Beginn neuer Intifada auf

Jerusalem - Nach der umstrittenen Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump hat die radikal-islamische Hamas für heute zu einem neuen Palästinenseraufstand aufgerufen. Hamas-Chef Ismail Hanija forderte zur "Befreiung Jerusalems" auf. Israel hat seine Sicherheitskräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, weil nach den Freitagsgebeten neue Unruhen befürchtet werden. Wegen der Sorge vor einem neuen Gewaltausbruch in der Region ist für heute auch eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates angesetzt.

01:49 Oscar-Vorbote: US-Verband wählt zehn beste Filme von 2017

Los Angeles - Der Kriegsfilm "Dunkirk", das Politdrama "The Post" und der Indie-Film "Lady Bird" zählen nach Ansicht des renommierten American Film Institute zu den zehn besten Filmen des Jahres 2017. Auch das Fantasymärchen "Shape of Water", der Horrorstreifen "Get Out" und "Wonder Woman" sind dabei, wie der Verband bekanntgab. Die jährliche Auswahl durch Filmexperten und Kritiker gilt als Vorbote für die Oscar-Verleihung.