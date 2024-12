Heu-Unterstand brennt: Feuerwehr-Einsatz in Langenau

Zu einem Brand auf dem Lohhof bei Langenau ist die Feuerwehr am Sonntag gegen 14.30 Uhr gerufen worden. Dort war wohl in einem Heu-Unterstand ein Feuer ausgebrochen, teilt die Polizei mit. Die Ursache sei noch unklar, aber es deute sich ein technischer Defekt an, hieß es dort auf Anfrage weiter.