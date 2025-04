Hieber-Stiftung: Verborgenes Engagement würdigen

Auch Kleinstspenden zählen

Das Startkapital von 25 000 Euro hat sich in den 15 Jahren auf mehr als 600 000 Euro vervielfacht. Ein wichtiger Baustein hierfür sind auch Kleinstspenden der Hieber-Kunden. Im vergangenen Jahr kamen alleine durch die Spendenboxen für Pfandbons mehr als 50 000 Euro zusammen. Die Weinmesse brachte einen Zustupf von fast 15 000 Euro, die beliebte Entenregatta von 13 000 Euro. „Unser Ziel ist es, die Million voll zu machen, dann können wir gehen“, scherzte Stiftungsschatzmeister Dieter Halder. Nach einer Ausschüttung von 11 500 Euro an Preisgeldern im Vorjahr, wurden nun an zwölf Preisträger 13 000 Euro ausgeschüttet. Diese stellten sich zum Festakt gegenseitig vor.

Bandbreite des Lebens

„Sie stellen die komplette Bandbreite dar: Von ganz jung, bis zum Lebensende reicht das Engagement“, zeigte sich Stiftungsrat Ulrich May begeistert. Vom Kinderferienprogramm bis zur Hospizarbeit decken die ausgezeichneten Gruppierungen das Leben ab. Alle eint ihr ehrenamtliches Engagement, zum Teil über Generationen hinweg. Eine bedauerliche, aber nötige Tradition sei es inzwischen ebenfalls, dass Tafelläden seit zehn Jahren bedacht werden. „Dass es das in einem Land wie Deutschland geben muss, ist ein Trauerspiel“, sagte Dieter Hieber. „Der Bedarf ist beschämend. Es gibt eine hohe Dunkelziffer“, berichtete Heidrun Seidensticker von der Schopfheimer Tafel. Alleine in ihrer Einrichtung gäbe es inzwischen rund 1000 berechtigte Bürger, denen durch 65 Ehrenamtliche geholfen werde.