Hiebers Lädele in Wyhlen: Neueröffnung nach Umbau

Am Dienstagabend ist der kleine Nahversorger in Gegenwart von zahlreichen Gästen, Nachbarn und Kunden wiedereröffnet worden. Seniorchef und Firmengründer Jörg Hieber ließ es sich nicht nehmen, nochmals kurz zurückzublicken, und bedauerte, dass Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz nicht anwesend sein konnte. Denn Lutz habe anno 2005 als Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen alle Interessenten am Bauplatz im „Gleusen“ gefragt, wer sich parallel um die Nahversorgung in der Wyhlener Ortsmitte kümmern wolle. Seinerzeit ging es darum, den vor der Schließung stehenden „H&L“-Markt zu übernehmen.