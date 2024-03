Hilfe bei Diabetes: Zu Kochkursen kommen viele Diabetiker

Rückblick

Im abgelaufenen Jahr stand bei den Vorträgen und Veranstaltungen des Vereins das Thema Ernährung im Vordergrund. Es wurde intensiv über schmackhafte und gesunde Ernährung für Diabetiker gesprochen. Ergänzt wurden die theoretischen Vorträge durch praktische Kochworkshops, bei denen viele Diabetiker aktiv waren.

Ausblick

Für das Jahr 2024 stehen erneut spannende Vorträge im Programm, teilt der Verein mit. Am Dienstag, 12. März geht es um „Sport und Diabetes für Typ 1- und Typ 2-Diabetiker“. Für Sonntag, 16. Juni, ist eine Führung durch das Müllmuseum in Wallbach geplant. Weiter geht es mit „Diabetes und Auge“ am Mittwoch, 18. September, „Vorsorgeuntersuchungen bei Diabetes“ am Dienstag, 12. November, und „Die kontinuierliche Zuckermessung“ am Samstag, 14. Dezember. Das Sonntagsfrühstück findet alle zwei Monate im Kultur Café statt. Nächster Termin ist am 21. April. Weitere Termine stehen auf der Internetseite des Vereins.