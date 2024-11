Hilfe im Kreis Lörrach: Dem Spielsucht-Teufelskreis entrinnen – andere Betroffen bieten Unterstützung

Unsere Empfehlung für Sie Kreis Lörrach Wenn helfen schwieriger wird Die Suchthilfe muss bei wachsender Nachfrage und komplexeren Fällen mit weniger Stellen auskommen. Denn der Landkreis hat wegen prekärer Haushaltslage Einsparungen gemacht.

Nicht selten geht die Spielsucht einher mit einer weiteren Abhängigkeit, zumeist von Alkohol, auch von Kokain. Ängste und Depressionen bilden sehr oft die Basis für eine Suchterkrankung. Das größte Suchtpotenzial entfalten laut Deppisch die Geldspielautomaten in Spielhallen und Gaststätten, noch erstaunlich gering, aber gefährlich im Kommen sind Live-Wetten im Internet.

Die Unterstützung

Die Selbsthilfe

ist ein wichtiger Baustein in der Beratungs- und Behandlungskette der Suchthilfe. Die Gefahr, rückfällig zu werden, ist bei Mitgliedern einer Selbsthilfegruppe deutlich geringer als bei abstinent lebenden Suchtkranken, welche alleine zurecht kommen wollen, verweisen die Experten auf Erfolge. In Lörrach wurde mit Selbsthilfegruppen erfreuliche Erfahrungen gemacht, sagt Kerstin Deppisch von der Fachstelle Sucht, welche erste Anlaufstelle für ein kostenloses Beratungsgespräch und in Lörrach zudem verantwortlich für die Nachsorge ist. „Wir bemühen uns, innerhalb einer Woche nach Anfrage wegen eines Beratungsgesprächs dafür einen Termin zu vereinbaren, aber aktuell ist die Anfrage sehr hoch.“

Seit einem Monat

werden deshalb jeden Donnerstag in der Fachstelle zwischen 15 und 16.30 Uhr zusätzlich offene Gesprächsstunden auch ohne vorherige Anmeldung angeboten. Nähere Infos gibt es auf der bwlv-Webseite unter www.bw-lv.de. Telefonisch ist die Lörracher Fachstelle erreichbar unter 07621/1623490. Außenstellen gibt es in Rheinfelden, Weil am Rhein, Zell im Wiesental und in Schopfheim