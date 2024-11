Hilfsaktion in Grenzach-Wyhlen: Wünsche-Sterne in den Arztpraxen

Im Jahr 2020 begann sie – nach einer Idee aus dem Kindergarten – in der Gemeinschaftsarztpraxis Beringer/ Mölkner/ Franke-Rothfuchs im Bertlingen, Weihnachtswünsche aufzuhängen, die sie über die Rheinfelder Tafel bezogen hatte. Die Kinder der dort einkaufsberechtigten Personen durften sich etwas wünschen, was anonym an Lämmlin-Ficht übermittelt wurde.

Mit ihrem Wechsel in die neue Praxis Gartenstraße fand die Aktion nach zwei Terminen in Grenzach nun zwei Jahre lang in Wyhlen statt. Zur fünften Auflage erkundigte Lämmlin-Ficht sich bei ihrem ehemaligen Chef Kai Beringer, ob dieser erneut mitmachen würde, und fand sofort seine Zustimmung. Also sind in diesem Jahr Arztpraxen in beiden Ortsteilen bei der „Wunschsterne-Aktion“ als Treffpunkt dabei.