Hilfsaktion Sasha singt Lieder für Kinder in der Ukraine

"Jetzt müssen wir einfach alles tun, damit vor allem die Kinder in dieser Situation so unbeschadet wie möglich da rauskommen", sagte der 50-jährige Sasha - bürgerlich Sascha Röntgen-Schmitz - der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Zusammen mit Wendt, dem Gitarristen Chris Vega und dem Hamburger Seemannschor hat Sasha seinen Song "Lichterketten" und das Lied "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen in Hamburg aufgenommen. Mit Hilfe eines QR-Codes kann die Musik auf sogenannten "Love and Peace"-Schorlen in den Ukraine-Farben blau und gelb abgerufen werden.