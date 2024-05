Die Everest-Hauptsaison ist von April bis Juni, da es dann am ehesten gute Wetterfenster für die Besteigung des Berges an der Grenze zwischen Nepal und dem von China verwalteten Tibet gibt. Er kann von den beiden Ländern aus bestiegen werden, aber Aufstiege von Nepal aus sind häufiger. Dort kostet auch die jeweils benötigte kostenpflichtige Genehmigung zur Besteigung weniger - insgesamt 11.000 Dollar (rund 10.000 Euro). In dieser Frühlingssaison hätten diese 419 Bergsteiger erhalten, hieß es von der nepalesischen Tourismusbehörde.