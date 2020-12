Hinter den Kulissen Bob Dylan verkauft Songrechte an Universal Music

Der Branchenriese selbst nannte am Montag keinen Preis für die mehr als 600 Titel wie "Blowin' in the Wind", "Knockin' On Heaven's Door" oder "The Times They Are A-Changin'". Die "New York Times" veröffentlichte aber den geschätzten Wert, während Branchenbeobachter auf jeden Fall von mehreren hundert Millionen ausgingen.

Die Verlagsrechte haben sich in der Musikbranche insbesondere mit dem Erfolg der Streaming-Dienste zu einem äußerst wertvollen Gut entwickelt. Ihre Besitzer bekommen unter anderem Geld, wenn die Titel in Filmen oder Werbung verwendet oder von anderen Künstlern aufgenommen werden. In der aktuellen Pandemie erhielten sie zusätzliche Bedeutung als Einnahmequelle, da für Musiker die Einnahmen aus Live-Auftritte wegfielen.